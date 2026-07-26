Beccacece aclaró rol del chileno Ricardo García en la selección mundialista de Ecuador

El exentrenador de la selección de Ecuador, Sebastián Beccacece, aclaró el rol que cumplió el chileno Ricardo García durante el proceso que terminó con la participación del equipo en el Mundial de 2026.

El funcionario había sido presentado en distintas publicaciones como analista táctico del cuerpo técnico y posteriormente aparecieron declaraciones atribuidas a él sobre el comportamiento de los jugadores ecuatorianos, situación que llevó al argentino a explicar sus funciones en conversación con Ecuagol.

Beccacece aseguró que García negó haber entregado una entrevista y afirmó que sus comentarios surgieron de una conversación informal: "El me aclaró y me dijo que nunca habló con nadie, que solamente tuvo una charla off y se la publicaron. Confío en lo que él me dijo, que nunca dio ninguna nota. Y si la dio, no comparto para nada lo que dijo, porque pienso todo lo contrario".

El técnico también precisó que García no era el encargado del análisis táctico. "Ricardo no era el analista. Era el encargado de llevar cierta logística y trabajaba para la Federación. El analista era Anton Klaren, que estuvo conmigo en Elche y también estuvo en este proceso", explicó.

Según detalló Beccacece, el chileno elaboraba una base de datos para detectar a jóvenes que vivían en el extranjero y tenían la posibilidad de representar a Ecuador por su ascendencia, como ocurrió con Jeremy Arévalo. Además, colaboraba en la grabación de los entrenamientos y los partidos, junto con otras tareas logísticas relacionadas con el funcionamiento de la selección.

El entrenador recordó que anteriormente incorporó a García al trabajo de la selección chilena, donde participó en la búsqueda de futbolistas elegibles por sus vínculos familiares con el país. Como ejemplo mencionó el caso de Miiko Albornoz, nacido en Suecia y posteriormente convocado a la Roja.