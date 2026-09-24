Duro estreno: Ecuador de Marcelo Gallardo fue vapuleado por Corea del Sur en amistoso

Un amargo debut tuvo el técnico argentino Marcelo Gallardo al mando de la selección de Ecuador, luego de caer por un categórico 3-0 frente a Corea del Sur en un compromiso amistoso disputado este jueves en el Estadio de Suwon.

El combinado del "Muñeco" se vio ampliamente superado en intensidad y contundencia por el cuadro asiático, que también estrenaba en la banca al entrenador español Robert Moreno.

Durante la primera fracción, el trámite fue más friccionado que vistoso. La asfixiante presión alta impuesta por los surcoreanos desconectó por completo las líneas de la "Tri", que no logró registrar tiros a portería en los primeros 45 minutos.

El desequilibrio definitivo llegó en el complemento y de forma fulminante. A los 54 minutos, un remate lejano de Oh Hyeon-gyu que se desvió en Porozo descolocó a Hernán Galíndez para abrir la cuenta. Solo instantes más tarde, la gran figura del encuentro, Son Heung-min, frotó la lámpara y aumentó la ventaja con un impecable tiro libre al ángulo, inalcanzable para exgolero de Universidad de Chile.

Ecuador intentó reaccionar recién pasado el minuto 60, momento en el que llegó su primer disparo a puerta y, poco después, un tiro que remeció el poste. Sin embargo, la tibia respuesta de los pupilos de Gallardo no fue suficiente y, sobre el cierre, Lee Dong aprovechó las desatenciones en la retaguardia tricolor para sentenciar el 3-0 definitivo.