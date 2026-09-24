Kast conversó sobre crimen organizado y cambio climático con Guterres, informó Presidencia
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Kast conversó sobre crimen organizado y cambio climático con Guterres, informó Presidencia
El Presidente José Antonio Kast se reunió el miércoles con el secretario general de la ONU, António Guterres, con quien abordó la coordinación para la lucha contra el crimen organizado y el cambio climático.
Durante el encuentro, ambas autoridades abordaron el panorama del comercio global y los desafíos que enfrenta la economía internacional, informó Presidencia.
Asimismo, coincidieron "en la importancia de compatibilizar el crecimiento económico con la sostenibilidad, como elementos complementarios para impulsar el desarrollo y generar mejores oportunidades para las personas".
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