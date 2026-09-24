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Kast conversó sobre crimen organizado y cambio climático con Guterres, informó Presidencia

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El Presidente José Antonio Kast se reunió el miércoles con el secretario general de la ONU, António Guterres, con quien abordó la coordinación para la lucha contra el crimen organizado y el cambio climático.

Durante el encuentro, ambas autoridades abordaron el panorama del comercio global y los desafíos que enfrenta la economía internacional, informó Presidencia.

Asimismo, coincidieron "en la importancia de compatibilizar el crecimiento económico con la sostenibilidad, como elementos complementarios para impulsar el desarrollo y generar mejores oportunidades para las personas".

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