Gallardo sigue sin ganar: Ecuador cayó por penales ante Japón en la Copa Kirin

La selección de Ecuador cayó este jueves por 5-4 en la definición por penales ante Japón, luego de empatar 0-0 en el tiempo reglamentario en el Nissan Stadium de Yokohama, resultado que dejó a "La Tri" al margen de la final de la Copa Kirin.

El combinado dirigido por el argentino Marcelo Gallardo sigue sin encontrar el rumbo tras la reciente derrota por 3-0 ante Corea del Sur. Pese a mostrar intensidad en el arranque, el equipo no pudo quebrar el cero frente a un elenco nipón al que no logra derrotar desde 1996.

Durante los 90 minutos, los "Samuráis Azules" tuvieron las opciones más claras, destacando una intervención providencial del meta Hernán Galíndez para salvar su arco, mientras que los sudamericanos intentaron inquietar por la banda izquierda mediante Keny Arroyo y Nilson Angulo, aunque sin profundidad.

La igualdad llevó la semifinal a la tanda desde los doce pasos. Allí, el punto de inflexión fue la tapada del portero asiático Zion Suzuki ante el tiro de Byron Castillo, permitiendo que Daizen Maeda anotara el disparo definitivo para sentenciar la clasificación local.

Con esta victoria, Japón avanzó a la final del próximo lunes, donde se enfrentará a Nueva Zelanda —que eliminó por penales a Panamá—, mientras que Ecuador se medirá contra el cuadro centroamericano en el duelo por el tercer puesto.