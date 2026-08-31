Marcelo Gallardo está a detalles de ser el nuevo técnico de Ecuador

El argentino Marcelo Gallardo, el técnico más exitoso de la historia de River Plate, está muy cerca de convertirse en el nuevo técnico de la selección de Ecuador tras la salida de su compatriota Sebastián Beccacece después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El 'Muñeco', de 50 años, mantiene conversaciones con la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) desde hace un mes para definir los detalles de su posible contrato y el de su equipo de colaboradores, en la que podría convertirse en la primera experiencia a nivel selecciones del dos veces campeón de la Copa Libertadores como entrenador (2015 y 2018) y una como futbolista (1996).

Según medios argentinos y ecuatorianos, el presidente de la entidad ecuatoriana, Francisco Egas, es el impulsor de la contratación de Gallardo, quien podría rubricar el vínculo en los próximos días.

En caso de concretarse, el nacido en Merlo (provincia de Buenos Aires) tendrá una agenda apretada para su debut con el 'Tri'.

Ecuador tiene comprometida una gira asiática de tres partidos en la próxima ventana FIFA: el 24 de septiembre se enfrentará a Corea del Sur y de ahí viajará a Japón para disputar un torneo cuadrangular que lo enfrentará al combinado local el 1 de octubre, finalizando el 5 de octubre ante el ganador del encuentro entre Panamá y Nueva Zelanda.

La última vez que Gallardo estuvo sentado como DT fue en febrero de 2026, durante su segunda etapa como director técnico de River, iniciada en 2024 y de la que renunció tras una serie de malos resultados y las críticas de los aficionados a sus planteos tácticos.

En 86 encuentros logró 38 victorias, 27 empates y 21 derrotas.