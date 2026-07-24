España denunció venta fraudulenta de entradas para ver a la selección

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) alertó de la detección de páginas web fraudulentas que ofrecen la venta de entradas para los próximos partidos oficiales de la selección española absoluta masculina, actual campeona del mundo, en una práctica de ciberestafa conocida como "phishing".

La RFEF y la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias (RFFPA) aclaró en un comunicado conjunto que las localidades para los encuentros de la selección en Sevilla y Oviedo todavía no están a la venta.

Ambos partidos se encuadran en la Liga de Naciones que la selección española disputará en el "Estadio Ramón Sánchez Pizjuán", de Sevilla, el próximo 29 de septiembre ante Croacia, y el del 3 de octubre en el Estadio "Carlos Tartiere", en Oviedo, ante la República Checa.

Las Federaciones han recomendado la máxima precaución a los aficionados a la hora de interactuar con este tipo de páginas especializadas en ciberestafas.

El anuncio oficial de la puesta a la venta de las entradas se realizará a través de los canales oficiales de la RFEF y de la RFFPA, según señalado el comunicado.