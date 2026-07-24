"Tremendo aporte": Quiroz valoró gestión de exsubsecretario que dio positivo a test de drogas

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió este viernes a la salida del ahora exsubsecretario de su cartera Juan Pablo Rodríguez, ocurrida luego de que se confirmara un resultado positivo en el test de drogas aplicado a las autoridades de Gobierno.

Aunque confirmó que la medida responde a un procedimiento al interior de la administración del Presidente José Antonio Kast, el jefe de la billetera fiscal destacó la gestión de Rodríguez durante su paso por Hacienda.

"La situación ya la explicó el ministro del Interior, así que no vale la pena extenderse (prueba de drogas positiva). La verdad es que hay un proceso normativo que se está siguiendo y que tiene que concluir, pero hay un procedimiento que sigue el Ministerio del Interior y el Gobierno respecto a estas materias", afirmó Quiroz.

Pese a la controversia, Quiroz valoró el desempeño profesional de la exautoridad al señalar que "ha sido un tremendo aporte en el Ministerio, un tremendo profesional". (FOTO: ATON)

Pese a esto, valoró que la aludido exautoridad "ha sido un tremendo aporte en el Ministerio, un tremendo profesional".

"Muchas cosas que hemos hecho no habrían sido posibles sin su colaboración. Desde luego, vamos a tener que seguir trabajando en el Ministerio igual, con el mismo ahínco y siguiendo nuestros planes de trabajo", puntualizó Quiroz.

Quiroz califica como "un revés" los aranceles de EE.UU.

Por otra parte, Quiroz abordó el escenario comercial internacional gatillado por la nueva arremetida arancelaria impulsada por el Gobierno de Estados Unidos a Chile.

"Evidentemente es un revés, no es positivo", dijo el jefe de la billetera fiscal, que respaldó la estrategia comercial de apertura de mercados que ha caracterizado al país durante las últimas décadas.

Quiroz defendió el multilateralismo promovido por Chile como el eje central para garantizar el intercambio equitativo en los mercados internacionales.