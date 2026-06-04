España se despidió de su público con empate ante Irak y sembró dudas de cara al Mundial

La selección de España se despidió de sus hinchas antes del Mundial 2026 con un empate 1-1 ante Irak en el Estadio de Riazor en La Coruña, sembrando dudas de cara al torneo que arrancará el próximo 11 de junio en Norteamérica.

El campeón de Europa, dirigido por Luis de La Fuente, jugó con un equipo alternativo, pero aún así esperaba imponer su jerarquía ante Irak, que clasificó al Mundial tras ganar el repechaje intercontinental a Bolivia.

Ferrán Torres abrió la cuenta a los 15 minutos, con un golazo. El capitán español recibió en mitad de cancha, se fue con velocidad al arco y remató con la zurda para superar al meta Ahmed Basil.

Pese al dominio hispano en la posesión, Irak sorprendió y lo empató también con un golazo. Merchas Doski vio adelantado al portero Joan García y con un zurdazo firmó el 1-1 antes de la media hora (26').

España continuó buscando retomar la ventaja, pero se estrelló con la defensa de Irak, que aguantó todo lo que pudo, quedando con buenas sensaciones en su preparación mundialista.

Los europeos, en cambio, tomaron nota, pensando también en la actuación del arquero Joan García.

España, que jugará en el Grupo H del Mundial ante Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay, tendrá su último amistoso el lunes ante la selección de Perú, en Puebla, México.

Irak, por su lado, disputará el Mundial en el Grupo I, contra Francia, Senegal y Noruega; y su último amistoso será el martes, ante Venezuela en Chicago, Estados Unidos.