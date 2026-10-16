Ferran Torres sorprendió con nueva faceta como modelo

Ferran Torres, delantero español de Pariís Saint-Germain, sorprendió con una nueva incursión en el mundo de la moda al protagonizar una campaña publicitaria de ropa interior masculina, en la que dejó al descubierto los numerosos tatuajes que cubren su espalda.

El futbolista, quien alcanzó gran protagonismo internacional después de marcar el gol que le dio a España el título del Mundial 2026 frente a Argentina, participó en una producción fotográfica ambientada en un vestuario deportivo, donde posó con distintas prendas y mostró parte de su colección de tatuajes.

Entre los diseños que luce el atacante destacan unas grandes alas, un guerrero, un cerebro y un corazón, además de las palabras "Gratitud" y "Fe", escritas en inglés. También lleva tatuado un pasaje del Evangelio de Juan: "La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla".

En su espalda también aparece la expresión latina "Veni, vidi, vici" (Llegué, vi y vencí), acompañada de hojas de laurel, entre otros elementos que quedaron a la vista durante la sesión fotográfica.

"Feliz de formar parte de este equipo", expresó Torres sobre su participación en la campaña, que también incluye un video promocional en el que aparece realizando ejercicios de calentamiento, saltando la cuerda y dando toques a un balón.

El delantero de 26 años ya había participado anteriormente en campañas publicitarias y ha manifestado en distintas oportunidades su interés por la moda, una faceta que sigue desarrollando paralelamente a su carrera futbolística.