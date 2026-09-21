Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago13.4°
Humedad67%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección española

Luis de la Fuente renovó como técnico de España con contrato a largo plazo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl/EFE

El entrenador campeón del mundo seguirá hasta 2032 al mando del equipo.

Luis de la Fuente renovó como técnico de España con contrato a largo plazo
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La junta directiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aprobó este lunes la renovación del seleccionador absoluto, Luis de la Fuente, hasta 2032, tras la victoria de España en el reciente Mundial.

Dos meses y dos días después de conseguir el segundo título mundial para España frente a Argentina, la directiva federativa consensuó la ampliación del contrato con el que el técnico riojano, que llegó al cargo en diciembre de 2022, seguirá al frente de la Roja en el Mundial de 2030 que España organizará junto a Marruecos y Portugal y en la Eurocopa de 2032.

La RFEF anunció también que su directiva aprobó igualmente la renovación hasta 2029 de Jesús Velasco como seleccionador absoluto de fútbol sala, que ocupa el cargo desde noviembre de 2024 y el pasado febrero se proclamó campeón de Europa frente a Portugal.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada