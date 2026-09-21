Luis de la Fuente renovó como técnico de España con contrato a largo plazo

La junta directiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aprobó este lunes la renovación del seleccionador absoluto, Luis de la Fuente, hasta 2032, tras la victoria de España en el reciente Mundial.

Dos meses y dos días después de conseguir el segundo título mundial para España frente a Argentina, la directiva federativa consensuó la ampliación del contrato con el que el técnico riojano, que llegó al cargo en diciembre de 2022, seguirá al frente de la Roja en el Mundial de 2030 que España organizará junto a Marruecos y Portugal y en la Eurocopa de 2032.

La RFEF anunció también que su directiva aprobó igualmente la renovación hasta 2029 de Jesús Velasco como seleccionador absoluto de fútbol sala, que ocupa el cargo desde noviembre de 2024 y el pasado febrero se proclamó campeón de Europa frente a Portugal.