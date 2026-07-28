Es oficial: Zinedine Zidane asumió como técnico de la selección de Francia

Zinedine Zidane fue designado oficialmente este martes como nuevo técnico de la selección de Francia, como relevo de Didier Deschamps, que ganó como técnico la Copa del Mundo de 2018, con un contrato hasta después del Mundial de 2030.

"Estoy listo para afrontar el desafío", aseguró el entrenador, quien se declaró "feliz" de haber aceptado el único puesto que quería ocupar tras dejar el banco de Real Madrid.

"He tenido ofertas estos cuatro o cinco años para tomar un club, las he rechazado todas por la selección. Era lo único que quería hacer tras mi experiencia con el Madrid", aseguró 'Zizou' en una rueda de prensa.

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, compareció junto a Zidane en la sede del organismo en París e hizo oficial un secreto mal guardado.

Zizou, de 54 años, regresa a la selección francesa 20 años después de su último partido, la final del Mundial de Alemania, la del famoso cabezazo al italiano Marco Materazzi que le valió la expulsión.

Además, vuelve a un banquillo cinco años después del último de sus pasos por el de Real Madrid, el único equipo que ha dirigido en su carrera, marcado por las tres Ligas de Campeones que encadenó en su primera etapa, entre 2016 y 2018, antes de regresar para una segunda prestación entre 2019 y 2021.