Todo apunta a Zidane: Francia presentará al sucesor de Deschamps el 28 de julio

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, presentará el martes 28 de julio al nuevo técnico de la selección de Francia durante una rueda de prensa en la sede del organismo, en París.

La comparecencia tendrá lugar después de una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo de la FFF prevista para esa misma jornada.

La federación no ha confirmado oficialmente la identidad del nuevo técnico, pero los principales medios deportivos franceses señalan a Zinedine Zidane como el próximo seleccionador nacional.

El anuncio pondrá fin a una etapa histórica de Didier Deschamps, que dejó el cargo tras el Mundial de 2026 después de 14 años al frente de la selección francesa.

El excentrocampista, quien fue campeón del mundo como futbolista en 1998, dirigió su último partido con los 'Bleus' el 18 de julio en la Copa del Mundo celebrada en Estados Unidos, México y Canadá, en la que Francia quedó cuarta, y cerró un ciclo en el que conquistó el Mundial de Rusia 2018 y alcanzó la final de la Copa del Mundo de Catar 2022.

Deschamps, de 57 años, dirigió a Francia en 185 partidos, un récord para un seleccionador nacional francés, con un balance de 120 victorias, 35 empates y 30 derrotas.