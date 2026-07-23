Por acuerdo "a la rápida" con Quiroz: Alcaldes de oposición evalúan dejar la AChM

Alcaldes de oposición evalúan abandonar la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), en respuesta a un acuerdo "a la rápida" entre el presidente de la organización, Gustavo Alessandri (RN), y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para sacar a flote la megarreforma.

Durante un punto de prensa este jueves, realizado en el frontis de la AChM -ubicada justo detrás del edificio de Hacienda-, remarcaron que la propuesta de compensación al Fondo Común Municipal se pactó de forma apresurada por el alcalde de Zapallar y el jefe de la billetera fiscal.

Además, afirman que la Asociación resolvió aprobar la iniciativa en una votación realizada por WhatsApp, pero que ésta ganó el respaldo del directorio por un solo voto, al recibir siete apoyos y seis rechazos.

Si bien la idea de salir de la AChM toma fuerza entre el grupo de opositores, el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, ya adelantó que el tema se discutirá en su próximo Concejo Municipal, pues a su juicio, el liderazgo de Alessandri no ha estado a la altura.

Con todo, los jefes comunales llamaron a los senadores progresistas a resistirse a la propuesta ya aprobada por la Comisión Mixta, y buscar una alternativa que permita una mejor distribución de los recursos, ya que tal como está, el mecanismo compensaría a las comunas más ricas.

La vicepresidenta de la AChM y alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), reafirmó que tal indicación del Ejecutivo "fue acordada con una parte de los alcaldes y alcaldesas de Chile, no por la Asociación" y que, por lo demás, "profundiza las desigualdades territoriales que ya tenemos".

"Está financiando con impuestos generales -es decir, principalmente del IVA- a comunas como Las Condes con más de 13 mil millones de pesos, y a comunas como Quinta Normal solamente con 59 millones de pesos. Hay comunas en la Región Metropolitana que con esta compensación van a tener solamente 4 millones de pesos, como es el caso de Cerro Navia", puntualizó.

"Lo que básicamente propone el Gobierno es que vecinos de comunas populares, que muchas veces viven en contextos de pobreza, y que están acostumbrados a que, cuando van a golpear la puerta de su municipio, muchas veces nuestra respuesta es que no hay recursos; que esos mismos vecinos, con sus impuestos generales que pagan todos los días cuando compran el pan o un litro de leche, financien un subsidio de más de 30.000 millones de pesos al año a las tres comunas más ricas de Santiago. Eso a nosotros no nos parece justo", enfatizó el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (Frente Amplio).

La autoridad local calificó aquello como "una aberración y regresivo", ya que "más allá de que signifique recursos para el mundo municipal, es algo que nosotros no estamos dispuestos a avalar, porque sí nos importa de dónde vienen los recursos que financian nuestro servicio".

Por su parte, desde la Democracia Cristiana, el alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, acusó al Gobierno de incumplir lo pactado con la Falange, que aprobó la exención de contribuciones en la Cámara a cambio de que el 100% de la compensación quedase en el Fondo Común Municipal: "Es una vergüenza. No es posible que nos cambien la indicación entre gallos y medianoche".