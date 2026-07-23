Estiman en 19.600 millones de dólares los daños por terremotos en Venezuela

El Banco Mundial estimó que los daños físicos directos provocados por los dos terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio requieren de 19.600 millones de dólares; y advirtió que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica del país durante la próxima década.

La evaluación, elaborada mediante la metodología Global Rapid Damage Estimation (Grade), concluye que el 47% de los daños corresponde a viviendas, con pérdidas valoradas en 9.300 millones de dólares; mientras que la infraestructura sufrió daños por 5.200 millones (27%) y los edificios no residenciales por 5.000 millones (26%).

El informe de la institución resalta que las zonas más afectadas fueron La Guaira y el Distrito Capital, que concentraron cerca del 47% del impacto económico total.

Los nuevos datos también señalan que los estados de Miranda y Carabobo registraron pérdidas de consideración, de modo que, junto con La Guaira y el Distrito Capital, concentraron el 85% de los daños estimados por el organismo internacional.

Según el análisis, si la reconstrucción se financia únicamente mediante la reasignación de recursos de otros proyectos de inversión y no aumenta la inversión pública y privada, las obras podrían seguir inconclusas dentro de 10 años.

En ese escenario, la capacidad productiva, el producto interno bruto y el consumo permanecerían por debajo de los niveles previos al desastre hasta, al menos, 2036.

Los sismos del 24 de junio, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia y figuran entre los más devastadores de la historia reciente de Venezuela; y suman -hasta ahora- 5.398 muertos.