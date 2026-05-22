"Come Together": Inglaterra hizo espectacular presentación de su nómina con los "Beatles"

Inglaterra presentó de manera espectacular su nómina para el Mundial 2026, con un video musicalizado por "Come Together", clásico de The Beatles, y con múltiples guiños a la icónica banda de Liverpool.

La convocatoria de Thomas Tuchel incluyó varias sorpresas, entre ellas las ausencias de Phil Foden, Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold y Harry Maguire, nombres de peso que quedaron fuera del plantel para la cita planetaria.

Entre los citados aparecen figuras como Jude Bellingham, Harry Kane, Bukayo Saka y Declan Rice, además del regreso de Ivan Toney y la presencia de nombres como Djed Spence, Kobbie Mainoo y Eberechi Eze.

La nómina de Inglaterra para el Mundial 2026

Arqueros

Jordan Pickford (Everton)

Dean Henderson (Crystal Palace)

James Trafford (Manchester City)

Defensores

Reece James (Chelsea)

Tino Livramento (Newcastle)

Marc Guéhi (Manchester City)

Ezri Konsa (Aston Villa)

John Stones (Manchester City)

Jarell Quansah (Bayer Leverkusen-ALE)

Nico O’Reilly (Manchester City)

Dan Burn (Newcastle)

Djed Spence (Tottenham Hotspur)

Volantes

Declan Rice (Arsenal)

Elliot Anderson (Nottingham Forest)

Jude Bellingham (Real Madrid-ESP)

Jordan Henderson (Brentford)

Morgan Rogers (Aston Villa)

Kobbie Mainoo (Manchester United)

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