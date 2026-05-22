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"Come Together": Inglaterra hizo espectacular presentación de su nómina con los "Beatles"
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Thomas Tuchel dio a conocer a los elegidos para el Mundial.
Thomas Tuchel dio a conocer a los elegidos para el Mundial.
Inglaterra presentó de manera espectacular su nómina para el Mundial 2026, con un video musicalizado por "Come Together", clásico de The Beatles, y con múltiples guiños a la icónica banda de Liverpool.
La convocatoria de Thomas Tuchel incluyó varias sorpresas, entre ellas las ausencias de Phil Foden, Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold y Harry Maguire, nombres de peso que quedaron fuera del plantel para la cita planetaria.
Entre los citados aparecen figuras como Jude Bellingham, Harry Kane, Bukayo Saka y Declan Rice, además del regreso de Ivan Toney y la presencia de nombres como Djed Spence, Kobbie Mainoo y Eberechi Eze.