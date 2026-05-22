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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección inglesa

"Come Together": Inglaterra hizo espectacular presentación de su nómina con los "Beatles"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Thomas Tuchel dio a conocer a los elegidos para el Mundial.
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Inglaterra presentó de manera espectacular su nómina para el Mundial 2026, con un video musicalizado por "Come Together", clásico de The Beatles, y con múltiples guiños a la icónica banda de Liverpool.

La convocatoria de Thomas Tuchel incluyó varias sorpresas, entre ellas las ausencias de Phil Foden, Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold y Harry Maguire, nombres de peso que quedaron fuera del plantel para la cita planetaria.

Entre los citados aparecen figuras como Jude Bellingham, Harry Kane, Bukayo Saka y Declan Rice, además del regreso de Ivan Toney y la presencia de nombres como Djed Spence, Kobbie Mainoo y Eberechi Eze.

La nómina de Inglaterra para el Mundial 2026

Arqueros

  • Jordan Pickford (Everton)
  • Dean Henderson (Crystal Palace)
  • James Trafford (Manchester City)

Defensores

  • Reece James (Chelsea)
  • Tino Livramento (Newcastle)
  • Marc Guéhi (Manchester City)
  • Ezri Konsa (Aston Villa)
  • John Stones (Manchester City)
  • Jarell Quansah (Bayer Leverkusen-ALE)
  • Nico O’Reilly (Manchester City)
  • Dan Burn (Newcastle)
  • Djed Spence (Tottenham Hotspur)

Volantes

  • Declan Rice (Arsenal)
  • Elliot Anderson (Nottingham Forest)
  • Jude Bellingham (Real Madrid-ESP)
  • Jordan Henderson (Brentford)
  • Morgan Rogers (Aston Villa)
  • Kobbie Mainoo (Manchester United)

Delanteros

  • Harry Kane (Bayern Munich-ALE)
  • Ivan Toney (Al-Ahli-SAU)
  • Ollie Watkins (Aston Villa)
  • Bukayo Saka (Arsenal)
  • Noni Madueke (Arsenal)
  • Marcus Rashford (Barcelona-ESP)
  • Anthony Gordon (Newcastle)
  • Eberechi Eze (Arsenal)

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