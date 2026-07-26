Contrato de Pirlo con casa de apuestas rusa puso en riesgo su llegada a la banca de Italia

Italia apuntó a Andrea Pirlo como la carta para ser su próximo seleccionador, pero el camino para asumir la "Azzurra" se complicó después de que algunos políticos criticaron el acuerdo de publicidad del exfutbolista con una casa de apuestas rusa.

Pirlo es embajador global de Fonbet, la principal casa de apuestas de Rusia. Según los medios italianos, el motivo de aquel patrocinio es que uno de los principales accionistas de la compañía es el magnate ruso Sergey Lomakin, presidente y propietario de United FC, el equipo de segunda división de los Emiratos Árabes Unidos que Pirlo entrenó la temporada pasada.

La prensa europea, como Mundo Deportivo y Sport, afirma que esta circunstancia podría impedir el acuerdo para ser nombrado DT de Italia, algo que en los últimos días parecía muy probable tras el rechazo de Pep Guardiola.

Por otra parte, según el diario italiano Gazzetta dello Sport, los abogados de Pirlo aseguran que su contrato con Fonbet puede rescindirse de inmediato sin penalización.

La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Pina Picierno, expresó en redes sociales que Pirlo había "normalizado" el régimen de Putin y que su nombramiento era "un grave error", pues "Italia está del lado de Ucrania, de la Unión Europea y del derecho internacional".

Por su parte, el responsable deportes del progresista Partido Demócrata, Mauro Berrutto, expresó su esperanza de que, de ser nombrado seleccionador nacional, renuncie a ser la imagen de Fonbet para "poner fin a este escándalo".

Carlo Calenda, líder del partido centrista Acción, subrayó que "cualquiera que promueva o haya promovido a Rusia después de 2022, año de la invasión de Ucrania, no debería ocupar un cargo público".

A finales de mayo, Pirlo viajó a Moscú con el exfutbolista Marco Materazzi para asistir a la final de la Copa de Rusia y participar en una jornada de celebraciones y partidos amistosos organizados por Fonbet, recuerdan los medios italianos.

Ambos posaron para fotografías oficiales, se tomaron selfies y firmaron autógrafos, justo cuando Rusia estaba llevando a cabo uno de los peores bombardeos sobre Kiev desde el inicio de la guerra.

Los clubes de fútbol europeos que mantenía relaciones comerciales con la empresa rusa, incluido el AC Milan, rompieron sus lazos.