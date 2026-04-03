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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección italiana

Gennaro Gattuso renunció como seleccionador de Italia tras no clasificar al Mundial 2026

Publicado:
| Periodista Digital: EFE / Cooperativa.cl

El entrenador se sumó a las salidas de Gabriele Gravina y Gianluigi Buffon.

Gennaro Gattuso renunció como seleccionador de Italia tras no clasificar al Mundial 2026
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Tras no lograr clasificar para el Mundial 2026, el emblemático exfutbolista Gennaro Gattuso cesó sus funciones como seleccionador de Italia, sumándose así a las salidas de Gabriele Gravina y Gianluigi Buffon en mutuo acuerdo a la Federación.

"Con el dolor en el corazón, al no haber alcanzado el objetivo que nos habíamos fijado, considero concluida mi experiencia en el banco de la selección", lamentó el exjugador y campeón del mundo el 2006.

Seguido a ello, agregó: "Fue un honor poder dirigir a Italia y hacerlo con un grupo de muchachos que han mostrado compromiso por la camiseta".

Pese a que llegó en una situación crítica, Gattuso se las arregló para meter a la "azurra" en el repechaje, donde perdió en la final ante Bosnia y Herzegovina, y registró un total de seis victorias junto a dos derrotas en su breve paso por el combinado europeo.

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