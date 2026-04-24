Guardiola asoma como opción para iniciar la reconstrucción de Italia

El nombre de Josep Guardiola comenzó a tomar fuerza en Italia como posible seleccionador nacional, en medio de la búsqueda de un nuevo rumbo para la "Azzurra" tras la renuncia de Gennaro Gattuso después de no clasificar al Mundial.

Según reportes surgidos este viernes en medios italianos, la opción del actual entrenador de Manchester City gana espacio dentro del debate futbolístico de ese país, donde la FIGC pretende abrir un nuevo ciclo luego de otro duro fracaso clasificatorio.

El técnico catalán tiene contrato con el club inglés hasta junio de 2027, pero su nombre aparece como una alternativa atractiva por su vínculo histórico con Italia, país en el que jugó en Brescia y AS Roma, y donde siempre ha mantenido un fuerte lazo personal y profesional.

La operación, de todos modos, asoma compleja. Además del contrato vigente que lo une a Manchester City, también aparece el factor económico, ya que para asumir en la selección italiana tendría que aceptar una rebaja salarial, aunque parte de ese costo podría ser cubierto por patrocinadores.

En medio de esa discusión, una de las voces que respaldó públicamente esa posibilidad fue la de Leonardo Bonucci, quien planteó que, si de verdad existe la intención de partir de cero, Guardiola representa una renovación total respecto de todo lo ocurrido en el pasado.

Por ahora, la posibilidad sigue instalada en el terreno de la especulación, aunque el escenario político y deportivo del fútbol italiano abre la puerta a decisiones de alto impacto. La FIGC, además, enfrenta un momento clave con elecciones presidenciales programadas para el 22 de junio.