Italia se ilusiona con ocupar el lugar de Irán en el Mundial 2026

La selección de Italia aún no da por cerrado su sueño de disputar el Mundial 2026, ya que una eventual retirada de Irán podría abrir un escenario extraordinario para que la "Azzurra" vuelva a entrar en carrera por un cupo al torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Según reportes surgidos en medios italianos, la posibilidad aparece a partir del artículo 6.7 del reglamento de la FIFA, norma que faculta al organismo a designar un sustituto en caso de renuncia de una selección clasificada.

En ese marco, la ubicación de Italia en el puesto 12 del ranking FIFA podría jugar a su favor, aunque dentro del propio entorno europeo asumen que se trata de una opción lejana y todavía completamente hipotética.

Otra alternativa que se evalúa es que el eventual cupo vacante quede en manos de otra selección asiática. Incluso, en un escenario más excepcional, podría organizarse un Repechaje con dos equipos europeos y dos asiáticos, mediante semifinales y una final a partido único para definir al reemplazante en el Grupo G, donde aguardan Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

Por ahora, la definición depende de la evolución del conflicto entre Irán y Estados Unidos, además de una eventual confirmación oficial sobre la participación del combinado asiático. La decisión final recaerá, eventualmente, en el Consejo de la FIFA, que tendrá que resolver el caso con suficiente anticipación al inicio del campeonato, fijado para el 11 de junio.

De esta manera, la Federación Italiana de Fútbol se mantiene pendiente de una vía inesperada para llegar a la Copa del Mundo, después de quedar fuera por tercera vez consecutiva en el proceso clasificatorio. Aunque el panorama sigue siendo incierto, en Italia prefieren no descartar ninguna opción mientras no exista una resolución definitiva.