Oposición pide al Gobierno incorporar levantamiento del secreto bancario en su plan de seguridad

La reciente detención de un ejecutivo del Banco Santander acusado de colaborar con una red de lavado de dinero vinculada al Tren de Aragua generó un intenso debate en el Senado, en el que parlamentarios del Partido Ccomunista y el Frente Amplio emplazaron al Gobierno a incorporar el levantamiento del secreto bancario en su plan de Seguridad.

Según antecedentes de la Fiscalía, la red presuntamente movilizó cerca de 85 millones de dólares a través del sistema financiero formal sin activar las alertas preventivas de las instituciones bancarias ni de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

El caso cobró relevancia este miércoles en la Cámara Alta durante la presentación de la hoja de ruta del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien fue emplazado por el senador Daniel Núñez (PC) y su par del Frente Amplio, Beatriz Sánchez.

"Alguien dijo: 'es que ese caso ocurre porque se cayó un celular de una de las personas que escapó de una matanza que hizo estas bandas del Tren de Aragua con sus enemigos en Lampa, cinco muertos", apuntó el parlamentario comunista.

"Y si no se cae el celular, tal vez no hubiésemos tenido la información de que estaba un ejecutivo bancario involucrado. ¿Cuál es la posición, ministro Arrau, del Gobierno respecto al levantar el secreto bancario?", enfatizó Núñez.

En tanto, la senadora Sánchez sostuvo que "varias veces hemos tratado de votar el alza al secreto bancario y no se ha podido. No es antojadizo, no es que queramos poner este tema porque se nos ocurrió o lo sacamos del sombrero".

"Es todo lo que dice la evidencia internacional y lo dijo el mismo fiscal a propósito de la investigación que se dio a conocer ayer", puntualizó.

Arrau mantuvo postura cautelosa

Consultado por su postura tras el término de la sesión, el ministro Arrau señaló que "hoy día existe el levantamiento del secreto bancario; lo tiene que ordenar o autorizar un juez. Son casos escasísimos los que no se autorizan".

"Operaciones como las que hemos visto en los últimos días son gracias a que, efectivamente, muchas veces se autoriza un levantamiento bancario", complementó.

En ese sentido, el titular de Seguridad Pública enfatizó que desde el Gobierno "creemos que hay que avanzar hacia otras cosas también, como la integración de datos. Recordar que el delito ha ido mutando: hoy no solamente son las cuentas bancarias, sino que son las criptomonedas que permiten que mucho de este dinero ilícito se mueva de un lugar a otro".