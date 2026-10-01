Portugueses ven cada vez más cerca la salida de Cristiano Ronaldo de la selección

La inesperada salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal abrió un fuerte debate entre los hinchas lusos sobre la continuidad del histórico delantero en la selección, especialmente mientras Jorge Jesús permanezca al mando del combinado nacional.

El atacante de 41 años abandonó la concentración en Copenhague antes del duelo frente a Dinamarca por la Liga de Naciones, una decisión cuyas razones todavía no han sido explicadas en detalle ni por el futbolista ni por la Federación Portuguesa de Fútbol.

La situación generó opiniones divididas entre los aficionados portugueses. André Azevedo, consultado en Lisboa, aseguró que esperaba desde hace tiempo una eventual salida del goleador.

"Creo que Cristiano no tiene noción de que ya no está al nivel de los otros colegas. No lo está, tiene 41 años. Por mucho que quiera no tiene el mismo nivel y el mismo ritmo que los otros colegas", manifestó, aunque igualmente lo calificó como "uno de los mejores jugadores del mundo".

Azevedo también consideró que la propuesta futbolística de Jorge Jesus no se adapta a las características actuales de Ronaldo y afirmó que su despedida del combinado portugués parece cada vez más próxima.

"Quizás hace dos años habría salido por la puerta gigante, ahora sólo sale por la puerta grande", sostuvo.

José Lopes, otro de los consultados, también consideró complicada la permanencia del capitán en la selección, aunque defendió que Cristiano todavía puede entregar cosas al equipo.

"Me da mucha pena porque me gusta Cristiano y creo que todavía hacía falta en la selección. Jugando mucho o jugando poco, creo que hacía falta. Pero quizás jugando con este seleccionador creo que es complicado y muy probablemente con la edad que tiene es capaz de anunciar la salida", comentó.

Lopes pidió además esperar las explicaciones de todas las partes antes de sacar conclusiones definitivas sobre lo ocurrido en Copenhague, aunque calificó como "un poco precipitada" la decisión del delantero de abandonar la concentración.

Por su parte, Maria Lourenço puso parte de la responsabilidad sobre Jorge Jesus y cuestionó la decisión del entrenador de no utilizar a Cristiano durante el triunfo por 2-1 frente a Noruega.

"Creo que fue una falta de respeto a un jugador de su calidad y edad, pero hay un historial de que Jorge Jesus no es siempre el más correcto", expresó.

La Federación Portuguesa de Fútbol confirmó el miércoles que Ronaldo dejó la concentración y señaló que la preparación de los compromisos ante Dinamarca y Noruega continuará con los otros 24 jugadores convocados.

"Toda la delegación mantiene el foco absoluto en los próximos compromisos de la selección nacional y en la consecución de los objetivos definidos", señaló el organismo, sin precisar los motivos de la partida del capitán.

Cristiano, en tanto, adelantó que entregará su versión sobre lo ocurrido "a su debido tiempo", mientras en Portugal crecen las interrogantes respecto de si este episodio terminará marcando el inicio de su despedida definitiva de la selección.