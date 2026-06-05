Roberto Martínez anticipó un duro desafío ante Chile: "Nos va a exigir mucho"

El técnico de Portugal, Roberto Martínez, anticipó un exigente amistoso ante la selección chilena y destacó el trabajo de Nicolás Córdova en la previa del duelo que se jugará este sábado en el Estadio Nacional do Jamor, en Oeiras, en las afueras de Lisboa.

"Chile es una selección nueva. Creo que el profe Nicolás Córdova está haciendo un trabajo muy interesante. Me encantan sus ideas de juego posicional. Es un equipo que tiene mucha flexibilidad y que nos va a exigir mucho", afirmó el seleccionador español, quien también describió a la Roja como un elenco "muy bien trabajado" y con "ideas muy claras".

Martínez profundizó en el análisis del equipo nacional y proyectó un encuentro intenso, marcado por el proceso de renovación chileno: "Para nosotros es un partido de preparación para el Mundial; para Chile, creo que es un partido para preparar el futuro de esta selección, y eso hace que sea un partido muy competitivo".

El DT de Portugal explicó que el choque con Chile servirá para preparar el nivel de exigencia individual que tendrá su equipo ante Colombia, rival del Grupo K del Mundial 2026 junto a Uzbekistán y República Democrática del Congo. En esa línea, el volante Samú Costa también avisó que esperan a una Roja "muy intensa y bastante atrevida".

Martínez además mostró su cercanía con el fútbol chileno al recordar a Jean Beausejour, a quien dirigió en Wigan: "Fue un jugador increíble. Un ganador nato. Hablar del futbolista chileno es hablar de Jean Beausejour".

Tras enfrentar a Chile, Portugal jugará contra Nigeria antes de viajar al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.