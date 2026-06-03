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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección portuguesa

Semedo anticipó amistoso con Chile y recordó a Vidal: La gente no se da cuenta de lo bueno que es

Publicado:
| Periodista Digital: ATON

El lateral portugués destacó la intensidad de la Roja y recordó su vínculo con el volante chileno en Barcelona.

Semedo anticipó amistoso con Chile y recordó a Vidal: La gente no se da cuenta de lo bueno que es
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El lateral portugués Nelson Semedo, jugador de Fenerbahce de Turquía, anticipó el amistoso que Portugal disputará ante la selección chilena este sábado en el Estadio Nacional do Jamor, en Oeiras, por la fecha FIFA de junio.

"La verdad es que Chile siempre ha tenido buenos equipos y me sorprendió que no clasificaran para el Mundial. Esperamos un partido difícil contra un equipo muy intenso. Siempre hay una motivación extra para ganar cuando juegas contra Portugal. Esperamos un buen partido", expresó-

Semedo agregó: "Todos conocemos a la selección chilena, sabemos que tienen un muy buen equipo. Sabemos que juegan con intensidad".

El defensor también recordó al volante chileno Arturo Vidal, con quien compartió camarín en FC Barcelona. "Tengo mucho que decir sobre Arturo Vidal. Es alguien que me cae muy bien, un poco loco. Como jugador, ya había demostrado lo bueno que era. Como persona, la gente no se da cuenta de lo bueno que es. Le mando mis saludos", señaló.

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