Federico Valverde quedó fuera de amistosos de Uruguay por lesión

El volante de Real Madrid Federico Valverde quedó fuera de la convocatoria de la selección de Uruguay para los tres amistosos que disputará en la fecha FIFA, luego de sufrir una lesión en el tobillo izquierdo.

La Asociación Uruguaya de Fútbol confirmó la baja del mediocampista y anunció que Emiliano Martínez, jugador de Palmeiras, fue convocado por el técnico Diego Forlán para ocupar su lugar.

De acuerdo con el parte médico del elenco español, Valverde sufrió un esguince grado 3 en el tobillo izquierdo y quedó pendiente de evolución.

El futbolista uruguayo fue titular en la derrota 2-1 de Real Madrid frente a Atlético de Madrid en el estadio Riyadh Metropolitano y sufrió la lesión después de una fuerte entrada del surcoreano Kang-in Lee.

Uruguay enfrentará a Japón el 24 de septiembre en Miyagi, luego visitará a Corea del Sur el día 28 en Seúl y cerrará su gira frente a India el 6 de octubre en Calcuta.

Los encuentros serán los primeros de la selección charrúa después de su participación en el Mundial de 2026 y también marcarán el inicio de Forlán como técnico interino de la selección adulta, tras la salida de Marcelo Bielsa.