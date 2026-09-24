Uruguay cayó ante Japón en el estreno de Diego Forlán

El técnico Diego Forlán tuvo un opaco estreno en la banca de la selección absoluta de Uruguay luego de caer por un doloroso 3-1 frente a Japón en un duelo amistoso internacional, sellado recién en los descuentos.

El histórico exgoleador celeste, actual DT de la categoría sub-20, asumió de forma interina el mando del primer equipo, y en el inicio del cotejo, el equipo dirigido por "Cachavacha" mostró una propuesta impetuosa y generó peligro rápidamente con aproximaciones de Federico Viñas. Pese a ese mejor arranque charrúa, los "Samuráis Azules" golpearon primero a los 11 minutos gracias a un remate de media distancia obra de Kuryu Matsuki.

La escuadra uruguaya no bajó los brazos y, empujada desde la banca por el Balón de Oro de Sudáfrica 2010, buscó incesantemente la igualdad con Darwin Núñez como protagonista. La recompensa táctica para los pupilos de Forlán llegó al filo del descanso, cuando Maxi Araújo clavó el 1-1 a los 42'.

Durante el complemento, el planteamiento celeste se vio obligado a replegarse ante el asedio constante de los locales. La retaguardia uruguaya resistió con orden la mayor parte de la segunda mitad, intentando dañar de contraataque pero cediendo la posesión territorial al combinado asiático.

Sin embargo, el debut del novel entrenador se desmoronó por completo en el tiempo agregado. Kento Shiogai (90+2') y Ayase Ueda (90+6') batieron la resistencia charrúa para decretar el 3-1 definitivo, empañando el inicio del ciclo provisional del ídolo uruguayo al mando de la selección mayor.