Uruguay goleó con autoridad a Corea del Sur y sumó la primer victoria al mando de Forlán

En su segundo partido bajo la dirección técnica de Diego Forlán, la selección de Uruguay resurgió con una contundente victoria por 4-1 sobre Corea del Sur como visitante dejando atrás el amargo estreno con derrota frente a Japón y mostró una imagen avasalladora.

La "Celeste" liquidó las acciones en una brillante primera mitad. Giorgian De Arrascaeta, gran figura del compromiso, asistió a los 13 minutos a Darwin Núñez para abrir la cuenta y luego estiró las cifras a los 28' con un certero derechazo desde fuera del área. Antes del descanso, a los 43', una veloz arremetida de Guillermo Varela forzó el autogol del defensor Kim Min-jae, estructurando un categórico 3-0 que desarmó por completo el planteamiento de los locales.

El triunfo significó un verdadero desahogo para el cuadro oriental, que cortó una racha negativa de casi un año y ocho partidos oficiales sin sumar victorias. A nivel individual, el resultado representó una redención para Darwin Núñez, quien no marcaba con su selección desde la Copa América de 2024, sellando además su doblete personal a la hora de juego con un impecable cabezazo tras un centro preciso de Varela para el provisional 0-4.

Corea del Sur, que contó con sus figuras de renombre como Kang-in Lee y Son Heung-min, intentó reaccionar en la etapa final pero chocó con la solidez del arquero uruguayo Christopher Fiermain. El equipo asiático solo logró descontar sobre el cierre mediante una intervención del propio Son tras un centro de Kang-in para maquillar el 1-4 definitivo. La única nota amarga para los visitantes fue la salida por lesión de De Arrascaeta a los 77 minutos.