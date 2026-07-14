Sifup denunciará a clubes que apliquen descuentos salariales por trámites migratorios a futbolistas extranjeros

El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) anunció que presentará denuncias ante la Dirección del Trabajo (DT) contra aquellos clubes que realicen descuentos unilaterales en las remuneraciones de los jugadores extranjeros para cubrir los costos de sus visados y permisos de residencia.

Desde la organización gremial aclararon que, bajo la legislación laboral chilena vigente, los clubes empleadores no tienen la facultad de traspasar estos gastos operacionales y de tramitación a los futbolistas.

"Advertimos que cualquier práctica de esta naturaleza constituye una vulneración de los derechos laborales de los jugadores y será denunciada ante la Dirección del Trabajo para que se determinen las responsabilidades correspondientes", señalaron a través de un comunicado.

Finalmente, el Sifup reiteró su compromiso de acompañar y asesorar jurídicamente a sus asociados frente a eventuales cobros arbitrarios o fuera del marco legal por parte de las instituciones deportivas.

Recordar que la semana pasada, el Sindicato denunció que de 198 futbolistas extranjeros inscritos en el balompié profesional, 80 no tienen su documentación vigente.