Sin quorum: Cámara rechazó crear comisión investigadora a Steinert

La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó este martes la solicitud presentada por la oposición para conformar una comisión especial investigadora destinada a revisar la gestión de la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, en base a las observaciones de la Contraloría General de la República (CGR).

La iniciativa no logró reunir el quórum mínimo de 62 votos, luego que varios parlamentarios no estuvieran presentes en la votación. En concreto, obtuvo 58 votos a favor, 38 en contra y seis abstenciones, quedando desestimada.

El diputado Patricio Pinila (DC) lamentó la votación y defendió que la comisión investigadora "es una buena herramienta. Nos permitía aclarar hartos aspectos que eran dudosos de todo el proceso que había involucrado tanto la nominación, gestión y acciones de la exministra".

No obstante, criticó a parlamentarios de oposición que no participaron de la votación: Debido a ello, no votaron y fracasó la creación de una comisión investigadora".

"Trataremos de volver a presentarla, pero debe haber más responsabilidad y orden para evitar bochornos como este", aseveró.

Por otro lado, el diputado Raúl Leiva (PS) apuntó que enviaron "un oficio a la CGR apoyando el dictamen, como un téngase presente, en donde sostenemos que, efectivamente, lo realizado por la ministra Steinert está fuera del marco normativo, y que la legitimidad activa para poder reclamar de eso es el sucesor legal de la ministra, que es el actual ministro de seguridad, que tendría que pronunciarse respecto de si apoya o no el dictamen de Contraloría".

Respecto a los rumores de que la otrora secretaria de Estado tome un puesto en la Cancillería, el parlamentario señaló que es "un tema complejo que debe definir el gobierno. Yo no soy quién para coartar la libertad de trabajo, pero esperaría primero que se resolviera lo que dice la Contraloría respecto a su proceder como funcionaria pública".