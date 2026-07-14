Romero desafía a los derechistas críticos: "Díganselo de frente (a Kast), no por los medios"

El diputado republicano Agustín Romero defendió en El Primer Café la posible designación de la exministra de Seguridad Pública Trinidad Steinert para una agregaduría internacional en Perú.

Según ha trascendido, un nombramiento de este tipo fue exigido a Kast por la abogada, a modo de seguro, como una condición para dejar la Fiscalía Regional de Tarapacá en caso de que su arribo al Gobierno no resultara exitoso.

Pese a ello, la idea ha sido recibida con numerosas críticas dentro de la derecha: la diputada RN Ximena Ossandón opinó que "no sería prudente"; su par Diego Schalper la consideró "inoportuna" y llamó a frenarla; el timonel UDI, Guillermo Ramírez, dijo que "esa idea está desechada" y él apoya "que se haya desechado"; la subjefa de bancada UDI, Flor Weisse, señaló que el oficialismo "no necesita más polémicas"; e incluso la diputada Gloria Naveillán, del Partido Nacional Libertario, se preguntó "para qué se meten en las patas de los caballos".

"Díganle directamente lo que opinan"

"Yo soy diputado de Gobierno, entonces en esto soy súper claro: si el Presidente de la República lo conversó (de esa manera con Steinert), yo lo respeto absolutamente", dijo Agustín Romero en Cooperativa.

Evitando aludir directamente a alguno de los críticos dentro del sector -"porque después lo toman como cancelación"- el parlamentario enfatizó: "Yo no cuestiono las decisiones del Presidente de la República".

"Quienes quieran cuestionarlo están en su completo derecho: que lo llamen, (pues) mañana va a venir al Congreso Nacional... Se pueden parar en la puerta, en la 'comisión puerta', y ahí le dicen directamente a él lo que opinan", desafió Romero.

"Sí", continuó: "Se pueden parar en la puerta y lo paran y le dicen (al Presidente Kast): 'Oiga, sabe que...', pero díganselo de frente, no por los medios", exigió.

"Que no haya funcionado como ministra es otro tema"

En este caso "hay una decisión que tomó él, puede haber tenido un compromiso, puede ser", y es comprensible, dado que "la exfiscal Steinert tenía una carrera dentro del Ministerio Público".

"El Presidente le pidió que participara de esto (la tarea de gobernar). Que no haya funcionado es otro tema, pero ella no ha dejado de ser una profesional de excelencia, que desbarató la red de crimen organizado más grande de la historia de Chile, con 300 detenidos. Eso yo lo valoro. Y si el Presidente de la República estima que puede servir a Chile en otro lugar, yo voy a apoyar a mi Presidente", sentenció el legislador, que representa al Distrito 8, en la Región Metropolitana.

Lautaro Carmona: "Enésima contradicción"

Discrepó en el panel de debate político de Cooperativa el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona: "En una frase, yo creo que, a lo menos, estéticamente es un contramensaje".

"El Presidente (Kast), como candidato, promovió que no iba a haber una movilidad de tareas para quienes no tienen mérito. Y creo que el mérito para la tarea específica que se está planteando (la agregaduría en seguridad), tendría que considerar cuál es la oficina que tiene el trabajo de Cancillería para este tipo de área", apuntó.

Concretamente, "a mí me parece que hay una suerte de privilegio para la visibilidad de la exministra: mantener una línea de continuidad en su actividad laboral por el solo hecho de ser exministra y porque había un compromiso con el Presidente. Yo creo que ese argumento ojalá no sea el que más pese, porque descalifica lo que está ocurriendo (...) Una parte grande de los que escuchan (esta discusión en El Primer Café) está sin pega, pero no tiene un Presidente amigo que diga que sigue siendo un gran funcionario y tiene derecho a tener pega", razonó el timonel.

En definitiva, para el líder comunista, el nuevo episodio Steinert "va a ser la enésima manifestación que va a enredar a las fuerzas de Gobierno en una contradicción" entre lo prometido en campaña y lo realizado ya en el poder.