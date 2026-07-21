Sifup reveló que menos de la mitad de los clubes profesionales cuenta con apoyo psicológico

El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) alertó sobre una preocupante carencia dentro del fútbol chileno, tras revelar que menos de la mitad de los clubes profesionales cuenta con apoyo psicológico formal.

Según un catastro realizado por el organismo, solo 21 de las 46 instituciones que integran las ligas masculinas disponen de especialistas para sus planteles, lo que representa apenas un 45,7 por ciento del total de la actividad.

El informe también evidenció la disparidad de recursos según la categoría, ya que mientras que en la Primera División, el 75 por ciento de los clubes posee cobertura psicológica, la cifra disminuye en el Ascenso a 43,8 por ciento y alcanza su punto más crítico en la Segunda División, donde apenas dos clubes registran respaldo, equivalente a un 14,3 por ciento de la categoría.

Ante estos resultados, el Sifup buscará impulsar la profesionalización de manera transversal, extendiendo la exigencia hacia el fútbol femenino y las divisiones formativas.