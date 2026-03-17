La Roja sub 17 se llevó una paliza ante Argentina en un amistoso previo al Sudamericano

Pese a que la selección chilena sub 17 sumó un buen precedente tras derrotar a Japón en un amistoso, este martes su símil de Argentina se encargó de aplacar cualquier análisis con un abultado 6-1 en el Predio "Lionel Messi" de Buenos Aires.

Los pupilos de Ariel Leporati, que venían de jugar la tarde de este lunes ante los nipones y saltaron a la cancha esta mañana por petición propia, arrancaron en desventaja cuando Tiago Domínguez (23') y Juan Policella (41') golpearon antes del descuento de Jonathan Guerrero (45+1') para los nacionales.

Aunque las diferencias eran estrechas, en el segundo tiempo los de Diego Placente hicieron sentir el desgaste a La Roja y aumentaron las cifras con tantos de Emiliano Barrionuevo (62'), uno de taco de Benjamín Tapia (68'), Simón Escobar (89') y Facundo Salinas (90').

Después de dos partidos en menos de un día, el combinado nacional regresará al país para seguir anticipando el Sudamericano que se desarrollará entre el 3 y el 19 de abril en Paraguay.