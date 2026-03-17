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Tópicos: Deportes | Fútbol | Sub 17

La Roja sub 17 se llevó una paliza ante Argentina en un amistoso previo al Sudamericano

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los dirigidos por Ariel Leporati jugaron su segundo partido en Buenos Aires en menos de un día.

La Roja sub 17 se llevó una paliza ante Argentina en un amistoso previo al Sudamericano
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Pese a que la selección chilena sub 17 sumó un buen precedente tras derrotar a Japón en un amistoso, este martes su símil de Argentina se encargó de aplacar cualquier análisis con un abultado 6-1 en el Predio "Lionel Messi" de Buenos Aires.

Los pupilos de Ariel Leporati, que venían de jugar la tarde de este lunes ante los nipones y saltaron a la cancha esta mañana por petición propia, arrancaron en desventaja cuando Tiago Domínguez (23') y Juan Policella (41') golpearon antes del descuento de Jonathan Guerrero (45+1') para los nacionales.

Aunque las diferencias eran estrechas, en el segundo tiempo los de Diego Placente hicieron sentir el desgaste a La Roja y aumentaron las cifras con tantos de Emiliano Barrionuevo (62'), uno de taco de Benjamín Tapia (68'), Simón Escobar (89') y Facundo Salinas (90').

Después de dos partidos en menos de un día, el combinado nacional regresará al país para seguir anticipando el Sudamericano que se desarrollará entre el 3 y el 19 de abril en Paraguay.

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