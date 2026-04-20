Real Madrid conquistó la UEFA Youth League y será rival de S. Wanderers en la Intercontinental Sub 20

Real Madrid se proclamó este lunes como el flamante campeón de la UEFA Youth League, torneo equivalente a la Champions League Sub 20, después de igualar 1-1 e imponerse 2-4 en penales a Brujas de Bélgica en la final disputada en el Estadio de la Tuilière, Suiza.

El equipo español se adelantó en el marcador con un tanto de Jacobo Ortega (23') y Tobias Lund Jensen (64') firmó el empate con el que se llegó al final. En la tanda, los remates de Naim Amengai y Tian Nai Koren fueron detenidos por Javier Navarro para conquistar el título.

Con esta segunda consagración en su historia juvenil, el cuadro "merengue" hará frente en la Copa Intercontinental a Santiago Wanderers, club que alzó la Copa Libertadores luego de vencer a Flamengo bajo el mismo expediente de los doce pasos.

Ahora, solo resta aguardar por la eventual programación del partido único que, en las cuatro ediciones disputadas, siempre tuvo lugar en América y tuvo como vencedor al propio "Mengao" en 2024 y 2025.