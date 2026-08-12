Luis Enrique tras la Supercopa: Queremos más, haremos todo por lograr la tercera Champions

El técnico Luis Enrique ganó la segunda Supercopa de Europa seguida al vencer a Aston Villa en Salzburgo que agranda el dominio reciente de Paris Saint-Germain, que acumula dos Champions League seguidas y apunta a la tercera.

"Queremos más. Haremos todo lo posible por lograr la tercera Champions. Queremos dominar no solo en Francia sino en toda Europa. Estoy convencido que podemos hacerlo", dijo el DT español.

"Debemos seguir por este camino. Pero también importa la forma en que ganamos", explicó el técnico español que logró su decimotercer título como entrenador del PSG.

"Esto es genial, pero queremos más", insistió el preparador, que elogió el esfuerzo de sus jugadores a pesar del poco tiempo de entrenamiento tras las vacaciones.

"No estoy sorprendido. Conozco perfectamente a los jugadores... Ha sido muy complicado, como el año pasado", dijo Luis Enrique. "Hay que destacar lo que ha hecho el equipo porque no es fácil con solo unos días de entrenamiento", añadió.

"Es muy fácil motivar a estos jugadores, aman lo que hacen... Es una situación casi perfecta. Es tan difícil ganar consecutivamente, hay que aprovecharlo, ser ambiciosos, profesionales para intentar ganar todo de nuevo. Eso es la ambición", indicó el español que reconoció que ante Aston Villa sufrió menos que hace un año contra el Tottenham.

"Controlamos mejor el partido", resumió el técnico de PSG que el próximo domingo, ante Lens, emprende la conquista de otro título, la Supercopa de Francia.