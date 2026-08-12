Unai Emery tras caer ante PSG: La forma de competir del equipo nos llenó de orgullo

El entrenador de Aston Villa, el español Unai Emery, resaltó la respuesta de sus jugadores a pesar de la derrota ante Paris Saint-Germain en Salzburgo que terminó con la conquista del título de la Supercopa de Europa por parte de los franceses.

"Uno nunca puede estar feliz por perder. Pero la forma que competimos y la respuesta que dimos en la cancha todo el tiempo nos hacen estar satisfechos. Tuvimos oportunidades de marcar. Estamos orgullosos a pesar de todo de lo que hemos logrado", resumió Emery.

Emery no pudo contar con Emiliano Dibu Martínez y los ingleses Ezri Konsa y Ollie Watkins, que jugaron el Mundial y aún tienen descanso. "Se incorporarán a la plantilla a partir de ahora. El sábado volvemos a jugar un partido de preparación pero no estarán ellos aunque comenzarán a entrenar", dijo.

"Queríamos darles cuatro semanas de descanso porque la temporada fue dura y exigente y creo que es mejor trabajar con jugadores en plena forma", añadió el técnico español.

"En líneas generales podemos estar orgullosos de lo que hemos conseguido. Se necesita algún cambio pero tenemos confianza", explicó Emery.

"Incluso después de que Watkins llamara para jugar tras el partido contra Bayern, le dije que continuara descansando. Ahora es el momento de descansar. Estoy contento con la decisión que tomé y con cómo respondieron algunos jugadores", insistió el técnico de Aston Villa que habló de las incorporaciones de Brian Madjo, autor del gol y George Hemmings.

"Sus experiencias y el hecho de tener días como este son muy importantes. Demuestran cómo están aprendiendo después de su arduo trabajo. Así es como decidimos antes del partido cómo queríamos jugar, hemos trabajado con los jugadores en estas posiciones", indicó Emery que advirtió que todavía habrán más cambios en la plantilla antes del inicio del curso.

"Quería este trofeo, pero necesitaba preparar el partido con las circunstancias que teníamos. No hay excusas, pero cómo terminamos el partido, ganando duelos, puedo sentirme libre con mi decisión y orgulloso de los jugadores", apuntó.