Así está la cancha del Estadio Sausalito a tres días de la Supercopa

Publicado:
A solo tres días de que se juegue el primer partido de la Supercopa del fútbol chileno, así está la cancha del Estadio Sausalito.

