Coquimbo Unido celebró su primera Supercopa en Viña del Mar
Coquimbo Unido celebró su primera Supercopa en el Estadio Sausalito de Viña del Mar tras vencer 8-7 en los penales a Universidad Católica en la final.
