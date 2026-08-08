Dos personas murieron tras colisión entre furgón y bus con juveniles de Deportes Temuco

Durante la mañana de este sábado dos personas fallecieron producto de la colisión entre un furgón y un bus que trasladaba a una de las series juveniles de Deportes Temuco.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el vehículo menor impactó al autobús, que transitaba por el acceso norte de Temuco rumbo a Concepción para disputar un partido.

Personal de Bomberos y Carabineros llegaron hasta el lugar para socorrer a tres personas atrapadas, siendo informado posteriormente el saldo de dos víctimas fatales, un hombre y una mujer, de 47 y 49 años respectivamente.

Los fallecidos eran padres de Yerko Aguila, futbolista de San Marcos de Arica.

El papá del jugador, Víctor Aguilar, fue exfutbolista, recordado por defender los colores de Temuco y Rangers de Talca.

La coronel Ximena Valle, prefecto de Cautín de Carabineros, detalló que "un menor de 13 años fue trasladado al Hospital Regional, donde actualmente se mantiene en riesgo vital".

"Es importante hacer mención que en este lugar hay un cruce regulado por semáforo. La SIAT de Carabineros, como organismo especializado, realizará las indagaciones correspondientes para determinar el origen de este accidente", agregó.

A través de un comunicado, Deportes Temuco aclaró que "todos los integrantes de nuestra delegación se encuentran bien" y "las personas afectadas corresponden a ocupantes del vehículo menor".

"Lamentamos profundamente este terrible suceso y enviamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a las familias y seres queridos de las personas afectadas", cerró el escrito del club.