Caso convenios: Fiscalía descartó juicios abreviados para imputados en arista lencería

En una audiencia judicial por la denominada "arista lencería" del "caso convenios", el Ministerio Público, representado por el fiscal Julián Muñoz, anunció oficialmente que no se ofrecerán procedimientos abreviados a ninguno de los imputados.

A pesar de que esta opción se había barajado inicialmente, el ente persecutor determinó que la única vía para los acusados será el juicio oral.

Ante la consulta de la magistrada sobre la disposición de la Fiscalía, el persecutor señaló que "el Ministerio Público estima que no es viable llevar adelante un procedimiento abreviado con los imputados acusados en esta causa".

Por su parte, la principal imputada, Camila Polizzi, se mostró enfocada en su defensa tras conocer la decisión, enfatizando que el proceso judicial ha sido extenso: "Ya vamos a llegar a tres años de audiencias y esperamos que se resuelva pronto", declaró a los medios.

Cuarta reprogramación por motivos de salud

La audiencia de preparación de juicio oral, que originalmente debía avanzar esta semana, fue reagendada por cuarta vez debido al delicado estado de salud del ex administrador regional del Biobío Rodrigo Martínez.

La defensa del acusado, liderada por el abogado Waldo Ortega, informó que su representado sufrió recientemente un infarto cerebral y se encuentra en etapa de evolución, lo que le impide participar del proceso.

"Él tiene derecho a estar en la preparación del juicio oral", afirmó el jurista, agregando que el tribunal verificará si está en condiciones de continuar en una fecha posterior.

En consecuencia, el tribunal fijó la nueva audiencia para el próximo 25 de agosto, a la espera de una mejoría en la salud de Martínez.