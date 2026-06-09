Odecu buscará reparación a consumidores que se vieron afectados por TNT Sports

La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu) ingresó una presentación ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) con el objetivo de resguardar los derechos de las personas presuntamente afectadas por las conductas anticompetitivas del exCanal del Fútbol (CDF), señal que actualmente opera bajo el nombre de TNT Sports.

Desde la asociación plantean que este caso aborda un aspecto central del sistema de protección al consumidor: si bien las multas y sanciones institucionales cumplen un rol público relevante ante las infracciones a la libre competencia, estas no agotan la respuesta del sistema cuando los efectos económicos de dichas conductas han sido traspasados a los usuarios finales.

Según argumenta Odecu, la discusión actual debe determinar si las prácticas del canal deportivo generaron perjuicios directos a los consumidores y establecer cuál sería el mecanismo adecuado para su correspondiente reparación. Con esta acción, la organización busca sentar un precedente sobre el alcance de las compensaciones en casos donde las faltas a la competencia repercuten directamente en las relaciones de consumo.

A través de un comunicado, Odecu expuso la necesidad de conectar las decisiones de los tribunales especializados con el impacto real en los hogares: "La libre competencia no puede ser una discusión abstracta si las consecuencias económicas terminan llegando a las familias. Cuando una conducta anticompetitiva afecta precios, condiciones de contratación o posibilidades reales de elección, los consumidores tienen derecho a que esos efectos sean investigados y, si corresponde, reparados".