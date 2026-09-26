Israel aseguró que "ganó el fútbol" tras confirmarse el partido contra Irlanda

La Federación de Fútbol de Israel aseguró que el fútbol "ganó" después que se confirmó que el partido de su selección contra la de Irlanda de la Liga de Naciones se va a disputar este domingo, pese a las amenazas de boicot.

Luego de una ajetreada mañana en el hotel de la selección irlandesa, con rumores de boicot y un jugador abandonando la concentración, la federación irlandesa confirmó que el partido se disputará en Debrecen (Hungría), como estaba previsto.

"El fútbol ganó hoy. La separación entre fútbol y política debe mantenerse y cualquier otra opción puede resultar en caos y en un patinazo peligroso en suelo resbaladizo. Así como una vida peligrosa con consecuencias para el deporte que todos amamos", dijo la federación israelí en un comunicado.