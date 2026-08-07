UEFA pagó a presunta amante de Infantino mientras era su secretario general, según medio

Un nuevo flanco se abrió sobre Gianni Infantino en medio de las posturas cruzadas de distintas federaciones sobre su puesto como presidente de la FIFA, pues la prensa inglesa reveló un polémico vínculo que tuvo mientras era parte de la UEFA.

El periódico The Telegraph señaló que el ente rector del fútbol europeo le pagó a una presunta "amante" de Infantino, en los tiempos que el suizo era secretario general y Michel Platini fungía como presidente.

Según la publicación, Infantino gestó el ascenso de la mujer desde un puesto administrativo hasta una plaza directiva, junto a un aumento salarial del 30 por ciento, hasta unos 160.000 francos suizos (actualmente, casi 181 millones de pesos).

Además, se habrían desembolsado unas 45.000 libras esterlinas (a día de hoy, casi 51 millones de pesos chilenos) en concepto de un máster en administración de empresas para la mujer, cuya identidad se mantiene en reserva.

El referido medio señaló que no está claro si Leena Al Ashqar, esposa de Infantino desde 2001 y madre de sus cuatro hijas, estaba al tanto del presunto engaño, pero la situación estalló cuando Platini se enteró de los hechos.

La versión indica que el francés le dio un ultimátum a Infantino. Una fuente señaló que la pregunta era "¿ella o tú?", a lo que Infantino respondió "Ella se irá", tal como terminó ocurriendo.

Sin embargo, para pagar su indemnización de al menos seis cifras, se habrían desviado fondos de la UEFA destinados al fútbol joven.

"El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, niega rotundamente estas acusaciones, que son categóricamente falsas. Cualquier insinuación de conducta inapropiada o violación de estatutos o reglamentos es difamatoria", señaló un portavoz de la FIFA a The Telegraph.

Por otro lado, desde la UEFA señalaron al referido medio: "Estamos al tanto de las acusaciones y podemos confirmar que se realizó un pago por despido a la persona en cuestión, junto con el pago de las tasas de un máster en administración de empresas (MBA) en una escuela de negocios local. El pago se ajustó a la normativa vigente para el personal que abandonaba la empresa en aquel momento".

"Dichas normativas se han endurecido desde 2016 y el reglamento actual sobre el personal, que se aplica a todos los empleados de la UEFA, independientemente de su nivel, refleja el de una organización moderna y de gran prestigio", sumaron.

Esta controversia se suma a las críticas sobre Infantino producto del fallido proyecto de la FIFA Forward Enterprise para comercializar el Mundial y otros torneos junto a inversores privados externos, lo que ha desatado una guerra de comunicados de respaldo y rechazo de diversas Federaciones y Asociaciones de Fútbol.