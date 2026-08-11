UEFA presentó sistema para unificar criterios y aclarar cuándo debe intervenir el VAR

La UEFA presentó este martes Clear Line, una nueva plataforma destinada a unificar los criterios arbitrales en el fútbol europeo y aclarar las situaciones en que debe intervenir el VAR, junto con aquellas en las que debe mantenerse la decisión adoptada inicialmente por el árbitro.

La herramienta cuenta con el respaldo de los responsables de arbitraje de las federaciones miembro de la UEFA y busca establecer un marco de referencia para conseguir una aplicación más uniforme de las decisiones tanto en los torneos nacionales como en las competiciones organizadas por el ente europeo.

¿Qué busca cambiar UEFA con Clear Line?

Clear Line incluye explicaciones y material audiovisual sobre algunas de las jugadas más complejas del fútbol, con énfasis en el razonamiento arbitral y en la correcta aplicación del protocolo del VAR.

Uno de los puntos centrales de la plataforma es que la intervención del videoarbitraje debe concentrarse en situaciones en las que exista un "error claro y evidente", evitando que se transforme en un mecanismo para revisar sistemáticamente cada decisión tomada dentro del terreno de juego.

El director de Arbitraje de la UEFA, Roberto Rosetti, señaló que la iniciativa busca entregar "una orientación clara y precisa a los árbitros" y conseguir una mayor coherencia en las decisiones. El organismo agregó que Clear Line tendrá un funcionamiento dinámico y será actualizado cuando aparezcan nuevas situaciones que requieran aclaraciones.