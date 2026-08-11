"Es inhumano": Joven abandonada de bebé rechaza el proyecto "Escucha su corazón"

La abogada Paz Álvarez Silva, cuya historia de vida se hizo pública tras ser abandonada al nacer en 1994 bajo un contexto de violación, manifestó este martes en Cooperativa su rechazo al proyecto de ley "Escucha su corazón", que propone obligar a las mujeres a oír los latidos fetales antes de un aborto.

La profesional, que actualmente trabaja en la reparación de maltrato y abuso infantil, advirtió que la iniciativa ignora el trauma de las víctimas y revictimiza a quienes atraviesan embarazos forzados.

"Mi postura es rechazar este proyecto de ley, porque yo lo vivo desde la experiencia también demasiado empática. Pensar en que una niña que fue violada sea expuesta u obligada prácticamente a escuchar los latidos de un corazón de un bebé que va a generar rechazo, me parece inhumano", afirmó la mujer en entrevista con Una Nueva Mañana.

El "caso ejemplo" de los sectores pro-vida

La figura de Álvarez no es ajena al debate político, dado que diversos sectores contrarios a la interrupción del embarazo la han utilizado como un "paradigma" o estandarte de su causa.

"Me han contactado políticos para que yo me abandere con algún sector político en contra o a favor del aborto, pero yo no he respondido simplemente porque mi historia es tan personal que no me gustaría tampoco politizar o que alguien se aprovechara de esta situación", puntualizó.

Crítica frontal al "adultocentrismo" y la crueldad

Frente a este debate, la jurista señaló que el proyecto de ley carece de empatía hacia las niñas y adolescentes, acusando una desconexión con la realidad de las víctimas y enfocado solo en la visión de los legisladores adultos.

"Me parece un proyecto que está abordado solamente desde el adultocentrismo, sin pensar en lo que puede sentir esa niña", explicó Álvarez, que también señaló que "si la mamá en estas mismas condiciones fuese obligada a escuchar los latidos del corazón del bebé, sería una situación demasiado dolorosa, cruel e injusta".

La falencia del sistema de adopción

Finalmente, la abogada desmitificó la idea de que el sistema de protección chileno esté preparado para recibir a todos los niños que el proyecto pretende "salvar" mediante la adopción.

Desde su experiencia técnica, Paz instó a "resolver el problema de fondo, que va de la mano con mejorar las condiciones en las que se encuentran los niños en residencia y familias de acogida".

"Nosotros trabajamos de la mano con un FAE (Programa de Familia de Acogida Especializada) y las familias son súper pocas. Mi caso es tan excepcional que por eso llama la atención, no es la regla, no es lo normal", concluyó Álvarez Silva.