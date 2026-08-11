La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, criticó duramente en El Primer Café la postura expuesta por el Gobierno tras la publicación de la última encuesta Casen, acusando a la Administración del Presidente José Antonio Kast de pretender "quitarle a la gente más pobre las pocas ayudas sociales que tienen".

La polémica se desencadenó luego de las declaraciones del biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, quien tras la entrega de los resultados enfatizó que el foco del Ejecutivo estará puesto en priorizar los ingresos propios de los hogares y el fortalecimiento del empleo por sobre la dependencia de los aportes estatales.

Al respecto, la timonel socialista tachó de "aberrante que se pretenda siempre señalar que la gente quiere vivir de subsidios".

"Si se pretende establecer que la gente vive a costa del Estado, eso es una mentira (...) Pretender poner todo siempre en código de un abuso, a mí me parece una falta de respeto tan grande con las personas que se sacrifican, que salen a trabajar, que sacan adelante a sus niños, que me llega a dar pena de que haya una visión de esa naturaleza hoy día gobernando", expresó la legisladora.

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