[VIDEO] ¿Rifle o billar?: La insólita expulsión de delantero de Israel por confuso festejo en la Nations League

Una insólita y controversial situación se vivió en el duelo entre Austria e Israel por la UEFA Nations League, luego de que el atacante israelí Sayed Abu Farchi fuera expulsado por la particular y ambigua manera en que festejó un gol.

El delantero de 20 años había anotado de cabeza el empate 1-1 transitorio a los 55 minutos y corrió hacia el tiro de esquina. En el lugar, Abu Farchi sacó el banderín del córner, se arrodilló y realizó un movimiento que el árbitro búlgaro Georgi Kabakov interpretó como la simulación del disparo de un rifle.

Por esta acción, el juez le mostró la segunda tarjeta amarilla —apenas cuatro minutos después de haber recibido la primera— y la consecuente tarjeta roja, desatando el caos en el elenco forastero.

Pese a los intensos reclamos de los futbolistas de Israel, quienes juraron ante el árbitro que el gesto correspondía a un tiro con taco de billar y no a un arma de fuego, el colegiado no cambió su postura y dejó a la visita con 10 hombres.

En inferioridad numérica, el combinado israelí no logró sostener la igualdad y Austria terminó llevándose la victoria por 3-1 gracias a dos anotaciones en los minutos finales.

La jugada rápidamente se viralizó y encendió el debate en redes sociales sobre qué intentó hacer realmente el atacante. Sin embargo, más allá de la duda entre el rifle y el billar, el reglamento de la IFAB respalda la sanción: prohíbe expresamente retirar o utilizar implementos de la cancha como parte de las celebraciones.