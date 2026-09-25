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Patricio Guzmán es despedido por la comunidad chilena en París

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La comunidad chilena en Francia se reunió este viernes en el cementerio Père-Lachaise de París para despedir al cineasta Patricio Guzmán, fallecido la semana pasada a los 85 años.

Familiares, amigos y compatriotas participaron de la ceremonia, que estuvo acompañada por canciones vinculadas al exilio chileno, entre ellas “El derecho de vivir en paz” y “El pueblo unido jamás será vencido”.

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