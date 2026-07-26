Furia Roja expresó "obligatoriedad" de mejorar el rendimiento al plantel de U. Española

La barra Furia Roja sostuvo una reunión con el plantel de Unión Española para manifestar su preocupación por la campaña del equipo en la Liga de Ascenso y comunicar la "necesidad y obligatoriedad de mejorar el rendimiento" durante la segunda rueda del torneo.

El elenco de Independencia comenzará esta etapa ubicado en el octavo puesto con 22 puntos, a 10 unidades del líder Cobreloa y en igualdad de puntaje con Deportes Recoleta, Magallanes y Deportes Copiapó. Hasta ahora, los "hispanos" registran seis victorias, cuatro empates y cinco derrotas.

"Hoy nos reunimos con el plantel para dialogar respecto a la situación deportiva actual, a puertas del comienzo de la segunda rueda", informó la agrupación mediante sus redes sociales.

Furia Roja exigió el ascenso

La Coordinación, en sus redes oficiales, explicó que durante el encuentro también entregó su respaldo a los futbolistas y al cuerpo técnico, aunque recalcó que el club debe elevar su nivel para cumplir con la principal meta de la temporada.

"En esta reunión, aparte de entregar apoyo y confianza al plantel y cuerpo técnico, se comunicó la necesidad y obligatoriedad de mejorar el rendimiento con miras a un único objetivo posible: Ascender a Primera División y devolver al club donde tiene que estar", señaló.

La agrupación cerró su mensaje con una exigencia directa al equipo: "No hay otra visión, ni oportunidades, ni nada. Este año debemos ascender sí o sí".

Unión Española recibirá a Deportes Recoleta

El próximo desafío de Unión Española será ante Deportes Recoleta, rival directo en la lucha por ingresar a la liguilla. El encuentro se disputará este lunes 27 de julio, a las 19:00 horas, en el Estadio Santa Laura.

Ambos equipos tienen 22 puntos, aunque Unión Española ocupa el octavo lugar por su mejor diferencia de goles. El compromiso marcará el inicio de la segunda rueda para el cuadro de Independencia.

Los refuerzos para la segunda rueda

Para afrontar la parte final del campeonato, Unión Española incorporó al delantero argentino Franco Ratotti, quien regresó al club después de jugar durante el primer semestre en Delfín de Ecuador y ya integró el plantel durante la temporada 2025.

La segunda contratación fue el mediocampista Nicolás Anelka Valencia, hermano del jugador de U. Católica Jhojan Valencia, quien llegó para ampliar las alternativas del equipo en la zona media.