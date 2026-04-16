Jorge Segovia está en Chile para liderar una intensa agenda de trabajo en Unión Española

Unión Española informó del arribo a Chile de Jorge Segovia, máximo accionista del club de colonia y quien estará en el país para sostener una serie de reuniones de trabajo con estamentos de la institución.

A través de un comunicado, el club de Independencia detalló que la visita del directivo contempla una agenda de trabajo enfocada en cuatro ejes fundamentales para el presente y futuro del cuadro de Plaza Chacabuco.

En primer lugar, Segovia ya ha sostenido reuniones con el plantel profesional y el cuerpo técnico liderado por Ronald Fuentes, con el fin de alinear objetivos y acompañar el desarrollo deportivo del primer equipo en la Liga de Ascenso en su intento por retornar a la máxima categoría.

En cuanto a la proyección del club, el dirigente se encuentra interiorizándose en la realidad del Fútbol Joven. Según detalló el club, ha presenciado el trabajo de las series menores, y visitado diversos complejos deportivos con la intención de "entregar mejores herramientas al desarrollo del semillero hispano".

Además, ha revisado en terreno aspectos relacionados con Santa Laura como son el chequeo de las nuevas luminarias, el estado de la cancha y la implementación de medidas para mejorar la Experiencia Estadio.