Ronald Fuentes descartó renunciar a Unión Española tras la derrota 3-0 con Antofagasta

Unión Española perdió por un inapelable 3-0 ante Deportes Antofagasta, resultado que colmó la paciencia de los hinchas hispanos presentes en el Estadio Santa Laura, quienes comenzaron a exigir la renuncia del director técnico Ronald Fuentes, quien solo cosechó un triunfo en los últimos cinco partidos de la Liga de Ascenso.

Sin embargo, el entrenador descartó dar un paso al costado. "Entiendo al hincha, siempre lo he entendido. Es parte de lo que me corresponde a mí como técnico. Soy el responsable futbolístico del equipo, lo asumo como corresponde, pero no voy a renunciar para nada", indicó en conferencia de prensa.

En esa misma línea, el mundialista en Francia 1998 remarcó que "siento que podemos estar en función de estar en esos puestos de liguilla y vamos a trabajar para eso. Obviamente con preocupación, no tranquilo, pero sabiendo que vamos a dar vuelta y revertir esta situación adversa".

Respecto al presente que tiene al conjunto de colonia fuera de la zona de promoción, el experimentado DT afirmó que "quedan muchos partidos todavía. Nuestra meta es poder estar en la Liguilla, es lo que he dicho siempre. Este campeonato te da la opción de ascender a través del cupo directo, que ya está muy lejano, y el segundo que espera ganador de la Liguilla. Mientras tengamos opciones matemáticas, vamos a seguir luchando por ellas".

"Creo que tenemos herramientas, argumentos y si recuperamos la memoria futbolística, creo que podemos sumar puntos que nos permitan estar en esa fase de liguilla", sentenció Fuentes.