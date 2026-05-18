Unión Española celebra 129 años "de historia, pasión y orgullo"

Unión Española celebra este lunes 129 años de historia, pasión y orgullo, con un mensaje dedicado a sus hinchas y un emotivo video institucional en el que repasó el origen, la identidad y el sentido de pertenencia que unen al club con la colectividad hispana y con el barrio de Independencia.

La institución recordó que su historia comenzó el 18 de mayo de 1897 y destacó que el club "nunca ha sido solo un club", sino también "memoria, identidad y familia". En el relato publicado por Unión, también se mencionó el peso de "La Catedral", el Estadio Santa Laura, como punto de encuentro de generaciones que han vivido alegrías, tristezas y celebraciones junto a los colores rojo y amarillo.

En su reseña aniversario, el club remarcó que sus 129 años se construyeron con "equipos inolvidables,noches históricas" y futbolistas que defendieron el escudo "dejando algo más que fútbol, dejando el alma". Además, reforzó una frase que resume el tono del mensaje: "Unión Española no se explica, se siente".

La historia hispana también está marcada por títulos relevantes en el fútbol chileno: siete campeonatos de Primera División, obtenidos en 1943, 1951, 1973, 1975, 1977, Apertura 2005 y 2013; además de la Primera B 1999, las Copas Chile 1992 y 1993, la Supercopa 2013 y el recordado subcampeonato de Copa Libertadores 1975.

El aniversario, sin embargo, encontró a Unión Española en un escenario deportivo complejo, ya que este año compite en Primera B por segunda vez en su historia, luego de una de las peores campañas del club en 2025, temporada que terminó con el descenso y puso fin a una larga permanencia en la máxima categoría del fútbol chileno.

Por eso, el mensaje aniversario también tuvo un sentido de resistencia y reconstrucción. "Esta historia no se construyó solo con victorias. También se construyó resistiendo, levantándose, volviendo una y otra vez", expresó el club en el video, con un llamado a mantener vivo el orgullo hispano en medio del desafío de regresar a Primera División.